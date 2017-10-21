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Честный российский гаишник сдал азербайджанца в полицию

Автор: Отдел информации 

В Некрасовском районе за взятку показательно оштрафован водитель грузовика - 60-летний уроженец Азербайджана, до этого к судебной ответственности  не привлекавшийся.

Водитель на своем грузовике марки «DAF» ехал через поселок Некрасовское и, неверно запланировав свой маршрут, направил машину прямиком под знак «Движение грузового транспорта запрещено». Остановивший его сотрудник ГИБДД было выписал нарушителю штраф, совсем, кстати, небольшой — всего-то в 500 рублей. Однако мужчина решил упростить дело и немного сэкономить, предложив полицейскому 300 рублей, но, что называется, здесь и сейчас. Тот от мзды отказался и доложил об инциденте в соответствующие инстанции. В результате теперь водителю «Дафа» надлежит уплатить штраф, в 20 раз превышающий тот, что был выставлен ему первоначально, — именно: 10 тысяч рублей.

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