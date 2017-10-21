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Странные извинения турецкого журналиста «Если я обидел народы Азербайджана и Карабаха…»

Автор: Отдел спорта 

Турецкий журналист Мевлют Тезел извинился за то, что в своей публикации в  популярной газете Sabah высмеял болельщиков футбольного клуба «Карабах».

Правда, извинения у Тезела представляются весьма странными.

«Если вы внимательно прочитали то, что я написал, то это всего лишь шутливый комментарий к той хореографии. Если я обидел народы Азербайджана и Карабаха, то прошу прощения», - написал журналист в своем твиттере.

Интересно было бы узнать, кого имеет в виду Тезел под «народом Карабаха»? Либо у этого газетчика серьезные проблемы с формулированием собственных мыслей, либо это - осознанная провокация с его стороны.

Напомним, что статья Тезела была опубликована в газете Sabah вчера.

«Впервые в ее истории играющая в Лиге чемпионов азербайджанская команда «Карабах» свое первое очко взяла в матче против мадридского «Атлетико», - написал автор. – В игре, которая завершилась со счетом 0:0, самым интересным была хореография болельщиков «Карабаха». На листах бумаги формата A4 они написали «Карабах», поместив их в прозрачные файлы.

Эту хореографию можно назвать самой убогой, самой нелепой и самой комичной в истории футбола. Но пусть так. Постепенно и они научатся футбольной культуре».

Публикация вызвала крайне негативную реакцию в Азербайджане. Многие любители футбола в нашей стране были возмущены тем, что популярное, да еще и проправительственное, издание братской страны позволяет себе издевки в адрес азербайджанских болельщиков.

Турецкому изданию ответили глава пресс-службы «Карабаха» Нурлан Ибрагимов и исполнительный директор клуба Эмрах Челикель. Спустя некоторое время статья была удалена с сайта издания.

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