Израиль атаковал позиции сирийской армии

Израильские военные нанесли удар по объекту сирийской армии в провинции Кунейтра. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии Израиля.

Отмечается, что еврейское государство таким образом ответило на обстрел с территории Сирии. Были уничтожены три артиллерийских орудия. По словам источника издания, утром пять ракет разорвались на подконтрольной Израилю территории Голанских высот. В результате произошедшего жертв не было.

«Армия обороны Израиля не потерпит попыток нанести ущерб суверенитету государства и его гражданам. Сирийский режим несет ответственность за все, что происходит на его территории», — заявил собеседник издания.