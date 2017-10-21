Председатель кабинета министров Испании Мариано Рахой отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и все его правительство. В течение шести месяцев в регионе должны состояться досрочные выборы его главы. Об этом в субботу, 21 октября, сообщает El Español.

* * *

21 октября, после заседания Кабинета министров, премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил, что в рамках ограничения автономии Каталонии правительство и парламент региона будут распущены, а их полномочия перейдут центральным властям.

Такие меры испанское правительство намерено ввести в рамках исполнения 155-й статьи Конституции, позволяющей приостановление автономного статуса региона в случае нарушения его властями законов и угрозы с их стороны интересам всего королевства.

Для возобновления порядка в Каталонии будут проведены выборы в парламент, который затем утвердит новое правительство.

Ожидается, что просьба правительства об ограничении полномочий каталонских властей будет поддержана сенатом Испании 27 октября и вступит в силу на следующий день.