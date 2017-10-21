В Россию вернутся турецкие помидоры

Правительство РФ согласовало документы на поставку 50 тысяч тонн турецких томатов. Об этом рассказал министр энергетики России Александр Новак, отвечающий за торгово-экономическое сотрудничество двух стран.

Он уточнил, что ограничения снимут 1 ноября. Ранее Москва уже разрешила ввозить из Турции баклажаны и гранаты.

Импорт турецких томатов и других овощей и фруктов в Россию был запрещен с 1 января 2016 года. Такая мера стала ответом на то, что ВВС этой страны сбили рядом с границей Сирии российский самолет Су-24, пилот которого погиб.