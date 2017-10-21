По делу 19-летнего армянского военнослужащего Арама Хачатряна, который, согласно предварительным данным, погиб в результате нарушения правил пользования оружием, уже есть задержанный. Об этом «Новости Армении» сообщили в пресс-службе Следственного комитета Армении.

Военнослужащий получил огнестрельное ранение в правое плечо 20.10.2017 г. примерно в 12:40 на боевой позиции оборонительного участка одной из воинских частей армянских ВС. По дороге в военный госпиталь Хачатрян скончался.

В результате предпринятых следственных действий выявлены улики, удостоверяющие факт насильственной смерти военнослужащего. Уже идентифицирована личность преступника. По подозрению в совершении убийства задержан военнослужащий срочной службы той же воинской части в чине младшего сержанта.