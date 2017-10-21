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Азербайджан и Италия обсудили военное сотрудничество

 

Согласно «Плану двустороннего сотрудничества между министерством бороны Азербайджанской Республики и министерством обороны Итальянской Республики на 2017 год», в Баку состоялись штабные переговоры между министерствами обороны Азербайджана и Италии, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы военного сотрудничества между двумя странами. Состоялся также обмен мнениями о сотрудничестве в области военного образования и обучения, а также вопросах региональной безопасности.

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