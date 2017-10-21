В Египте напавшие на полицию террористы удерживают заложников

Террористы, устроившие накануне засаду на полицейских в районе эль-Вахат, что в 135 километрах от Каира, до сих пор удерживают в заложниках захваченных ими офицеров и полицейских , передает РИА Новости со ссылкой на депутата парламента Египта Мустафа Бакри.

"Есть информация об удержании террористами некоторого количества офицеров и рядовых", - написал он в Twitter.

Ранее СМИ передали, что в результате нападения на эль-Вахат погибли 58 сотрудников структур МВД Египта - 23 офицера и 35 рядовых. Сообщалось, что погибшие являлись служащими управлений нац- и центральной безопасности, а также спецназа. В числе погибших - опытные офицеры-спецназовцы.