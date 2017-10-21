Митинг оппозиции в Минске

В центре Минска оппозиция проводит несанкционированную акцию протеста против политики властей - «Марш рассерженных белорусов 2.0».

Как сообщает ТАСС, организаторы акции,представители Белорусского национального конгресса (БНК), призвали сограждан собраться на Октябрьской площади для выражения протеста против роста цен, произвола в армии и частичного действия декрета «О тунеядцах».

На площади собрались несколько десятков человек, держащих в руках растяжки с лозунгами: «Хватит грабить народ!» и «Свободу политическим заключенным!» и скандирующих: «Да здравствует Белоруссия!»