Генпрокурор «ЛНР» Заур Исламов подал в отставку

Генеральный прокурор сепаратисткой Луганской народной республики Заур Исмаилов подал в отставку. Об этом сообщает «ЛуганскИнформЦентр».
Как уточняется, Народный совет «ЛНР» на пленарном заседании рассмотрел и принял постановление об освобождении от должности З.Исмаилова.
«Вижу себя, честно говоря, в научной деятельности», — объяснил тот свой уход из власти.
Глава «ЛНР» Игорь Плотницкий назвал отставку З.Исмаилова его «личным решением». Он же вручил экс-генпрокурору памятный подарок.
Отметим, что Заур Рауф оглу Исламов является уроженцем Азербайджана. Последний раз на своей исторической родине был он в 12-летнем возрасте.