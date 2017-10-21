Нападение в Мюнхене устроил псих

Напавший с ножом на прохожих в центре немецкого Мюнхена не связан с экстремистами, но имеет проблемы с психикой. Об этом заявил глава муниципальной полиции Хубертус Андре, передает Reuters.

По его словам, ранее злоумышленник уже попадал в поле зрения правоохранителей из-за неадекватных поступков. Однако были среди его преступлений и довольно серьезные — например, кража со взломом.

Отвечая на вопрос о возможности религиозной или политической мотивированности действий нападавшего, Андре подчеркнул, что у полиции нет никаких оснований для принятия таковых версий.

«Мы исходим из того, что у нападавшего психическое расстройство», — сказал Андре.