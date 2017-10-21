Путин назвал качества успешного человека будущего

Президент России Владимир Путин назвал качества успешного человека в современном мире и в будущем, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Конкурентные преимущества получают те люди, которые... обладают тем, что сегодня называют soft skills — и креативным, и плановым, и другими видами мышления», — сказал президент на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

По его словам, «абсолютное конкурентное преимущество» в будущем получат те, кто накапливают знания из совершенно разных областей науки, умеет комбинировать и эффективно применять их.

«Чрезвычайно важным является и другое обстоятельство: умение коммуницировать с другими людьми», — указал Путин.