На немецкий город напали дикие кабаны

Одна из совершенных животныии атак была записана на видео. Как передает РИА Новости, из ролика с камер наблюдения видно, как зверь заходит в салон оптики и носится по комнатам, пока сотрудники пытаются спрятаться.

Позже один из кабанов проник в местный банк. Чтобы ликвидировать зверя, полиции пришлось обратиться к охотнику. Второй кабан смог убежать, и власти порекомендовали местным жителям не выходить из своих домов. Через несколько часов животное покинуло пределы города.

По данным радиостанции NDR, одной из своих жертв кабан откусил палец.

Как отмечает RP, раньше таких случаев в Хайде не происходило. " Я никогда не думал, что мы когда-нибудь столкнемся с угрозой такого рода", — признался мэр города Ульф Штехер.