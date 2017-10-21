Власти Каталонии раскритиковали действия Мадрида

Решение Совета министров Испании применить статью 155-ю Конституции страны является атакой на права и свободы всех граждан Каталонии. Об этом заявила мэр Барселоны Ада Колау на своей странице в Twitter.

По ее словам, премьер-министр Испании Мариано Рахой «приостановил самоуправления Каталонии, за которое многие столько сражались».

«Это решение является серьезной атакой на права и свободы всех граждан, которые находятся и здесь, и там», — написала она.

В свою очередь глава правительства (Женералитета) Каталонии Карлес Пучдемон намерен выступить с институциональным заявлением в субботу вечером по поводу решения испанских властей о роспуске правительства автономии.