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«Барселона» сохранит за собой Месси навсегда

 

«Барселона» предложит пожизненный контракт нападающему Лионелю Месси. Об этом сообщил генеральный директор клуба Оскар Грау. Его слова приводит ESPN.

«Месси подписал четырехлетний контракт в июне, но клуб предложит ему пожизненный контракт. Идея заключается в том, чтобы Лео, выступающий за клуб уже долгое время, оставался в "Барселоне"  всю жизнь, потому что он — икона. Мы хотим, чтобы он оставался в клубе и после завершения карьеры», — сказал Грау.

Действующее соглашение форварда с командой рассчитано до 2018 года. Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время 30-летний аргентинец провел за сине-гранатовых 596 матчей во всех турнирах, в которых забил 522 гола.

В октябре пожизненный контракт с «Барселоной» подписал полузащитник Анрдеас Иньеста. Предыдущее соглашение с ним было заключено до лета 2018 года.

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