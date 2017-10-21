Путин рассказал о технологии страшнее ядерной бомбы

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что в будущем технологии генетического программирования человека могут оказаться опаснее атомной бомбы, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Можно практически представить, что человек может создавать человека с заданными характеристиками. Это может быть гениальный математик, это может быть гениальный музыкант, но может быть и военный — человек, который может воевать без страха, и без чувства сострадания, и сожаления, и без боли», — сказал он.

В связи с этим глава государства призвал молодежь никогда не забывать о нравственной и этической стороне своих профессий.