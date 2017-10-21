В Киеве не стихают протесты

Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины начали вече, в котором принимают участие несколько сотен человек, выдвинушее президенту страны Петру Порошенко новые требования, передает корреспондент РИА Новости.

"Ультиматум Петру Алексеевичу Порошенко: в течение пяти рабочих дней вы, господин президент, должны внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Это не касается конкретно вашей личности, это касается нашего украинского народа", - заявил в субботу на вече боец батальона "Донбасс" с позывным "Катана".

Он сказал, что протестующие также требуют от президента внесения в парламент страны законопроекта об антикоррупционном суде.