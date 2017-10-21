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И Австралия против Азербайджана? оперативно

Автор: Отдел информации 

Два члена парламента Австралии выступили с заявлением, осуждающим Азербайджан, который, по мнению австралийских народных избранников…  «разрушает процесс мирного урегулирования» карабахского конфликта. Об этом сообщает армянское издание Asbarez, издающееся в Лос-Анджелесе (США).

Достопочтенных депутатов Дэвида Фини и Джона Александера возмутило недавнее заявление министра международного развития и тихоокеанского сотрудничества Австралии Кончетты Ферраванти-Уэллс о том, что Австралия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, а также позицию страны по урегулированию карабахского конфликта.

В частности, Джон Александр заявил, что «НКР» готова к дополнительным мониторингам «в целях содействия миру», а Азербайджан – нет.

Фини, в свою очередь, заявил, что заявление Ферраванти-Уэллс, де, «переписывает австралийскую внешнюю политику и игнорирует давнюю поддержку Австралии мирных усилий Минской группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому конфликту».

Австралийский депутат призвал Ферраванти-Уэллс «не поддаваться на «икорную дипломатию».

Высказывания австралийских депутатов с восторгом восприняли в армянской диаспоре. «Мы благодарим г-на Фини и г-на Александера за их заявления», - сказал по этому поводу управляющий директор Армянского национального комитета Австралии (ANC-AU) Ваче Кахраманян. Как он считает, австралийские депутаты поощряют «права на самоопределение, которые принесут мир и защитят армян Нагорного Карабахского региона».

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