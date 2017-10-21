Махмудов берет под контроль гранитный рынок Москвы

Одним из самых крупных производителей гранита для Москвы является уральская группа компаний «Гранит-Индустрия», владеющая тремя месторождениями в Челябинской области. Принадлежит она выходцу из Азербайджана Рахману Махмудову, пишет в своем расследовании журналист Иван Голунов.

По его данным, за семь лет мэрия Москвы потратила на благоустройство улиц и парков более 189 миллиардов рублей, причем почти половину этой суммы — в 2017 году. Одна из крупнейших статей городских расходов в рамках программы «Моя улица» — бетонные и гранитные плитка и бордюры. Гранита Москве нужно столько, что его приходится завозить из Китая и Украины. При этом вследствие величины столичных заказов на Урале и в Сибири возникают проблемы у изготовителей надгробий и могильных плит.

В России более 170 месторождений гранита, однако Москва закупает камень только в нескольких — 89% гранита для городских улиц производят три фирмы, владеющие гранитными месторождениями, одной из которой и является группа компаний «Гранит-Индустрия», принадлежащая азербайджанскому бизнесмену.

Азербайджанский бизнесмен владеет также несколькими месторождениями мрамора, а кроме того, гостиницей и кафе в Верхнем Уфалее - городке в Челябинской области с населением 27 тысяч человек.