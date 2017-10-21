Урегулировать карабахский конфликт в рамках ОБСЕ, которая может принимать решения только рекомендательного характера, невозможно. Вопрос урегулирования следует вернуть в поле деятельности Совбеза ООН.

Так депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде прокомментировал для haqqin.az сообщение главы МИД Азербайджана о предстоящих в ближайшее время обсуждениях совместно с его армянским коллегой последних предложений сопредседателей МГ ОБСЕ.

По мнению депутата, ОБСЕ априори не может ничего сделать для урегулирования этой проблемы, так как не обладает механизмами, которые обеспечивали бы выполнение принятых решений. А Совбез ООН имеет такие механизмы: политические, экономические санкции и военные операции. Армения выступает против передачи карабахского вопроса в ведении ООН именно потому, что понимает - Совбез ООН может наказать агрессора.

«Представим, что ОБСЕ называет вещи своими именами и принимает решение о том, что Армения должна в обязательном порядке освободить оккупированные Карабах и прилегающие азербайджанские территории. И вот пришедший на волне сепаратизма к власти клан Кочаряна - Саргсяна объявляет населению, что Армения добровольно выполнит решение ОБСЕ. Население Армении, столько лет терпевшее ради Карабаха тотальный грабеж и издевательства над собой мафиозной карабахской клики Кочаряна - Саргсяна, просто сметет власть в Ереване. Саргсяну придется срочно купить авиабилет в Москву только в один конец», - говорит депутат.

Армянской власти выгодна ОБСЕ, которая не может оказывать действенного на нее давления. Если не перевести вопрос на площадку ООН, то альтернативой остается единственный законный, реальный и эффективный путь: азербайджанская армия предпримет возвращение захваченных врагом земель.

«И все международные организации проявят молчаливое согласие, включая ООН, где 13 лет назад были приняты известные 4 резолюции. Оккупантам не поможет и ОДКБ, которая может вмешаться в конфликт только в случае агрессии в отношении страны - участницы организации. Когда Армения вступала в ЕАЭС, из-за выдвинутых президентами Казахстана и Беларуси условий армянский парламент был вынужден принять решение о том, что Нагорный Карабах не является территорией РА. Так что военная операция по восстановлению территориальной целостности будет вестись на азербайджанской земле в рамках признанных международными организациями границ», - утверждает А.Ализаде.