Подписаться на уведомления
 

Депутат Араз Ализаде: Отнять Карабах у ОБСЕ эксклюзив

Автор: Отдел политики 

Урегулировать карабахский конфликт в рамках ОБСЕ, которая может принимать решения только  рекомендательного характера, невозможно. Вопрос урегулирования следует вернуть в поле деятельности Совбеза ООН.

Так депутат Милли Меджлиса Араз Ализаде прокомментировал для haqqin.az сообщение главы МИД Азербайджана о предстоящих в ближайшее время обсуждениях совместно с его армянским коллегой последних предложений сопредседателей МГ ОБСЕ.

Араз Ализаде

По мнению депутата, ОБСЕ априори не может ничего сделать для урегулирования этой проблемы, так как не обладает механизмами, которые обеспечивали бы выполнение принятых решений. А Совбез ООН имеет такие механизмы: политические, экономические санкции и военные операции. Армения выступает против передачи карабахского вопроса в ведении ООН именно потому, что понимает - Совбез ООН может наказать агрессора.

«Представим, что ОБСЕ называет вещи своими именами и принимает решение о том, что Армения должна в обязательном порядке освободить оккупированные Карабах и прилегающие азербайджанские территории. И вот пришедший на волне сепаратизма к власти клан Кочаряна - Саргсяна объявляет населению, что Армения добровольно выполнит решение ОБСЕ. Население Армении, столько лет терпевшее ради Карабаха тотальный грабеж и издевательства над собой мафиозной карабахской клики Кочаряна - Саргсяна, просто сметет власть в Ереване. Саргсяну придется срочно купить авиабилет в Москву только в один конец», - говорит депутат. 

Армянской власти выгодна ОБСЕ, которая не может оказывать действенного на нее давления. Если не перевести вопрос на площадку ООН, то альтернативой остается единственный законный, реальный и эффективный путь: азербайджанская армия предпримет возвращение захваченных врагом земель.

«И все международные организации проявят молчаливое согласие, включая ООН, где 13 лет назад были приняты известные 4 резолюции. Оккупантам не поможет и ОДКБ, которая может вмешаться в конфликт только в случае агрессии в отношении страны - участницы организации. Когда Армения вступала в ЕАЭС, из-за выдвинутых президентами Казахстана и Беларуси условий армянский парламент был вынужден принять решение о том, что Нагорный Карабах не является территорией РА. Так что военная операция по восстановлению территориальной целостности будет вестись на азербайджанской земле в рамках признанных международными организациями границ», - утверждает А.Ализаде.

2493 просмотров


Старости
Курдистан сдается без боя
Курдистан сдается без боя в Израиле забили тревогу
Наша погода
Сегодня 16° / 13°
22 Окт 21° / 14°
23 Окт 18° / 11°
24 Окт 17° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Миллион евро за имена убийц мальтийской журналистки
Полумиллионный митинг в Барселоне
Саакашвили сообщил о пропаже трех своих соратников
Чиновники спустили на колесах наказ Ильхама Алиева наш комментарий
Азербайджанец отсидел 24 года за то, что не считается преступлением
Вся Россия говорит о героизме Бахыша Керимова
Трамп подтвердил полное освобождение Ракки
Саакашвили представил «план спасения Украины за 70 дней»
Президент Академии наук Азербайджана предложил ввести налог на науку наши абсурды
Депутат Араз Ализаде: Отнять Карабах у ОБСЕ эксклюзив
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Махмудов берет под контроль гранитный рынок Москвы
И Австралия против Азербайджана? оперативно
Путин разрывает отношения с Америкой наше послесловие
В Киеве не стихают протесты
Путин рассказал о технологии страшнее ядерной бомбы
«Барселона» сохранит за собой Месси навсегда
Власти Каталонии раскритиковали действия Мадрида
На немецкий город напали дикие кабаны
Путин назвал качества успешного человека будущего
Нападение в Мюнхене устроил псих
Генпрокурор «ЛНР» Заур Исламов подал в отставку
Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Митинг оппозиции в Минске
В Египте напавшие на полицию террористы удерживают заложников
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться