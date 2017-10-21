На днях, выступая на заседании президиума Академии наук Азербайджана, президент НАНА Акиф Ализаде отметил, что во многих странах половина средств на финансирование научной деятельности выделяется бизнес-структурами. В Азербайджане же бюджетные средства полностью не обеспечивают финансирование научной сферы, однако такая практика не используется.

«Если бизнес-структуры будут уделять больше внимания научной сфере, то это придаст значительный импульс ее развитию. Бизнес платит налоги государству, и вполне возможно, чтобы предприниматели отчисляли средства, пусть и небольшие, на науку. Разумеется, это следует обсудить с министром налогов Фазилем Мамедовым, чтобы найти верное решение и внести соответствующие изменения в законодательство. Думаю, что первоначальная ставка возможного налога должна составлять 0,1 процента от доходов бизнеса. В дальнейшем, в зависимости от эффективности такой меры, можно принять и другие решения. В любом случае, это предложение надо претворить в жизнь, потому что неправомерно постоянно обращаться к государству с просьбами об увеличении финансирования науки и повышении окладов научных работников. Финансирование должно осуществляться из разных источников», - сказал А.Ализаде на заседании.

Однако руководитель Общественного объединения торговцев и предпринимателей Севгим Рахманов, считает, что «введение налога на развитие науки обязательно приведет к новому росту цен. Ведь предприниматель всегда делает налоговые отчисления с заработанных им денег».

Вместе с тем С.Рахманов признает, что азербайджанская наука действительно нуждается в финансовой поддержке.

«Безусловно, было бы неплохо, если бы предприниматели оказывали поддержку науке. В западных университетах и научных структурах имеются коммерческие отделы, которые активно сотрудничают с бизнесом. Думаю, что азербайджанским ученым нужно перенимать такой опыт своих западных коллег. Ученые предлагают бизнесменам свои идеи, осуществление которых обеспечит прибыль, как предпринимателям, так и самими научным работникам. Эту практику можно было бы ввести и в Азербайджане», - пояснил свою мысль haqqin.az руководитель общественного объединения предпринимателей.

С необходимостью альтернативы в финансировании науки согласен и директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами, действительный член НАНА, депутат Рафаэль Гусейнов.

«В советское время наука полностью финансировалась из государственного бюджета, но сегодня ситуация в стране полностью изменилась и нужно предусмотреть и другие источники средств на научную деятельность. Сегодня в мире используются в этом направление различные пути, некоторые отрасли науки, к примеру, перешли на самофинансирование В Азербайджане, как мне кажется, это могли бы сделать сферы нефтехимии и физики. Поддержку же науки предпринимателями, причем на обязательной основе, считаю весьма целесообразной», - сказал ученый haqqin.az.

По мнению Р.Гусейнова, в случае введения налога на развитие науки бизнесменам должны быть предоставлены определенные льготы.

Комментируя haqqin.az предложение президента НАНА, депутат Фазаил Ибрагимли подчеркнул, что известный ученый А.Ализаде хорошо знает экономическую ситуацию в стране и основывается на конкретных показателях.

«В нашей стране созданы прекрасные условия для развития бизнеса, предпринимателям оказывает значительную поддержку государство. В то же время среди бинесменов немало высокообразованных людей, и думаю, что они и сами заинтересованы в содействии развитию науки», - уверен Ф.Ибрагимли.