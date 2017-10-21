Саакашвили представил «план спасения Украины за 70 дней»

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили представил свой план «спасения Украины за 70 дней» у здания Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает РИА «Новости».

На Площади Конституции Саакашвили установил проектор и спроецировал на стену здания Рады слайды с пунктами программы. На них, в частности, были обозначены законопроекты, которые, по мнению их автора, необходимо принять на государственном уровне. Это - законы соответственно об импичменте, об олигархах и о выборах депутатов в парламент.

Также Саакашвили предлагает провести налоговую, таможенную и медицинскую реформы, а кроме того, разрешить гражданам Украины «вооруженную самозащиту». Как сообщается, украинцы, которые слушали экс-главу Одесской области, одобрительно приветствовали каждое предложение политика.