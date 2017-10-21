Трамп подтвердил полное освобождение Ракки

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт полного освобождения сирийской Ракки от террористов «Исламского государства», сообщает ABC News.

«Я с радостью спешу сообщить, что «Силы демократической Сирии», наши партнеры по борьбе с ИГ в Сирии, успешно отбили Ракку, которую террористы провозгласили своей «столицей». Совместно с ними наши силы освободили весь город из-под контроля со стороны ИГ», — написал в твиттере Трамп.

По его словам, освобождение Ракки означает прорыв США в международной кампании по борьбе с этой группировкой. К этому американский президент прибавил, что «близится конец «халифата» ИГ».