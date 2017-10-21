Вся Россия говорит о героизме Бахыша Керимова

В Свердловской области сотрудник полиции заметил возгорание в частном доме и пришел на помощь многодетной семье. Об этом российским журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД РФ "Заречный" младший лейтенант полиции Бахыш Керимов, возвращаясь со службы, в поселке Первомайском Каменского района увидел горящий дом. Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей», – сообщила Волк.

Сотрудник полиции выбил стекло окна, разбудил спящих хозяев - мужчину и женщину, - после чего, узнав, что в доме находятся четыре ребенка, разыскал их и вынес наружу.

Отмечается, что к моменту прибытия пожарных весь дом уже был охвачен огнем. В настоящий момент управление полиции по району готовится к награждению Керимова. О геройском его поступке ныне пишут едва ли не все российские СМИ.