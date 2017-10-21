Подписаться на уведомления
 

Вся Россия говорит о героизме Бахыша Керимова

Автор: Отдел информации 

В Свердловской области сотрудник полиции заметил возгорание в частном доме и пришел на помощь многодетной семье. Об этом российским журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Инспектор ДПС межмуниципального отдела МВД РФ "Заречный" младший лейтенант полиции Бахыш Керимов, возвращаясь со службы, в поселке Первомайском Каменского района увидел горящий дом. Полицейский незамедлительно вызвал пожарных и, не раздумывая, бросился спасать людей», – сообщила Волк.

Сотрудник полиции выбил стекло окна, разбудил спящих хозяев - мужчину и женщину, - после чего, узнав, что в доме находятся четыре ребенка, разыскал их и вынес наружу. 

Отмечается, что к моменту прибытия пожарных весь дом уже был охвачен огнем. В настоящий момент управление полиции по району готовится к награждению Керимова.  О геройском его поступке ныне пишут едва ли не все российские СМИ.

4491 просмотров


Старости
Курдистан сдается без боя
Курдистан сдается без боя в Израиле забили тревогу
Наша погода
Сегодня 16° / 13°
22 Окт 21° / 14°
23 Окт 18° / 11°
24 Окт 17° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Миллион евро за имена убийц мальтийской журналистки
Полумиллионный митинг в Барселоне
Саакашвили сообщил о пропаже трех своих соратников
Чиновники спустили на колесах наказ Ильхама Алиева наш комментарий
Азербайджанец отсидел 24 года за то, что не считается преступлением
Вся Россия говорит о героизме Бахыша Керимова
Трамп подтвердил полное освобождение Ракки
Саакашвили представил «план спасения Украины за 70 дней»
Президент Академии наук Азербайджана предложил ввести налог на науку наши абсурды
Депутат Араз Ализаде: Отнять Карабах у ОБСЕ эксклюзив
Турция перебросила бронетехнику к сирийской границе
Махмудов берет под контроль гранитный рынок Москвы
И Австралия против Азербайджана? оперативно
Путин разрывает отношения с Америкой наше послесловие
В Киеве не стихают протесты
Путин рассказал о технологии страшнее ядерной бомбы
«Барселона» сохранит за собой Месси навсегда
Власти Каталонии раскритиковали действия Мадрида
На немецкий город напали дикие кабаны
Путин назвал качества успешного человека будущего
Нападение в Мюнхене устроил псих
Генпрокурор «ЛНР» Заур Исламов подал в отставку
Трамп пообещал рассекретить документы об убийстве Кеннеди
Митинг оппозиции в Минске
В Египте напавшие на полицию террористы удерживают заложников
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться