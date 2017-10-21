Азербайджанец отсидел 24 года за то, что не считается преступлением

Этнический азербайджанец Мохаммад Назари является чуть ли не главным политзаключенным в Иране. Мужчина, о котором, мало кто помнит, провел в тюрьме более 24 лет. Сейчас он находится при смерти, т.к. с 30 июля объявил голодовку, сообщает Центр по правам человека в Иране (CHRI).

«Он отказывается от пищи с 30 июля 2017 года, требуя пересмотра своего дела, что может привести к его освобождению. Но у него нет адвоката или членов семьи, которые могли бы помочь ему», - пишут правозащитники.

В настоящее время Мохаммад Назари доставлен в клинику в тюрьме Раджайе Шахр, расположенной к западу от Тегерана. Все его обращения о пересмотре дела игнорируются иранскими чиновниками.

«Он находится в очень плохом состоянии. Он очень сильно болен и морально подавлен. Отсутствие зубов это наименьшая его проблема, вызванная отсутствием медицинской помощи», - пишет сайт.

В своем открытом письме из тюрьмы от 18 октября 2017 года Назари пишет, что он имеет право на освобождение по статьям 10, 99, 120 и 728 Исламского уголовного кодекса Ирана.

«Если бы закон был применен, я бы вышел на свободу еще четыре с половиной года назад. Но невидимые руки, укорененные в центрах силы и безопасности, препятствуют пересмотра дела. Идет 24-й год моего тюремного заключения. Я остался один, и ни на кого не могу положиться. Я объявил голодовку, потому, что у меня нет других вариантов. Не бросайте меня, у меня нет никого. Мои мать, отец и брат много лет назад были похоронены на кладбище в Букане. Моя рука, которой я пишу это письмо, единственное, что у меня осталось. Помогите мне, чтобы мой голос был услышан в Иране и в мире», - пишет политзаключенный.

Мохаммаду Назари сейчас всего 45 лет, из которых 24 года он провел за решеткой. Министерство разведки Ирана арестовало молодого Назари в далеком 1994 году в провинции Западный Азербайджан.

Его приговорили к смертной казни за предполагаемое участие в запрещенной Демократической партии иранского Курдистана (PDKI). Через пять лет, приговор был сменен на пожизненное заключение. Сегодня участие в PDKI не является нарушением закона, и поэтому Мохаммад Назари надеется на пересмотр своего дела, после чего его должны выпустить на свободу.