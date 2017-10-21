За январь-сентябрь этого года в Азербайджане произведено всего 30 единиц легковых и 6 единиц грузовых автомобилей. Многие, может, и не обратили внимания на это сообщение, с которым выступил Государственный комитет статистики, которое наталкивает на глубокие размышления.
Помнится, как в начале прошлого года президент Ильхам Алиев выступил с беспримерным призывом, предложив министрам и чиновникам высокого ранга приобретать автомобили отечественного производства.
В ходе конференции, посвященной итогам второго года реализации Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы, глава государства напомнил своим чиновникам, что в Нахчыване функционирует автомобильный завод. Он рекомендовал госчиновникам больше приобретать эти автомобили, и не только для себя, но и своих ведомств.
Обращение президента, был продиктовано необходимостью развивать отечественное автомобильное производство. И пример влиятельных и известных людей страны был бы весьма кстати – лучшей рекламы и не придумаешь. К тому же глубокий экономический кризис, охвативший страну, никак не мог сбить стремление этих чиновников приобретать всякие «мерседесы», «бмв» и других роскошные автомобили. Так что инициатива была весьма своевременной и сулила большие перспективы для развития автомобильной промышленности в стране.
Вначале действительно показалось, что призыв главы государства нашел понимание у чиновников. Различные министерства и ведомства, словно соревнуясь, старались опередить друг друга с рапортами о партиях автомобилей NAZ Lifan, которые они приобрели. А производство автомобилей в Нахчыване за короткий срок возросло на 50% сразу. Такого никто и предположить не мог, но… А сегодня, видимо, даже Кабмин перестал закупать машины NAZ Lifan для инвалидов войны, что оно практиковало ранее.
производство на заводе NAZ Lifan
Сегодняшняя статистика тому яркое свидетельство. Чиновники точно уж забыли про наказ президента, ни о каких «назах-лифанах» они и не думают, стараясь перещеголять друг друга более «крутыми тачками». Хотя азербайджанские автомобили не менее комфортны и надежны, чем зарубежные. И не только министры и их заместители, но и чиновники намного ниже рангом. Не говоря уже о их детях и домочадцах, которые изначально не проявили никакого интереса к рекомендации президента страны. Они по-прежнему давят ни в чем не повинных пешеходов на своих дорогих «галенвагенах» и прочих навороченных машинах, устраивая гонки в самом центре столицы.
А тем временем Кабмин, регулирующий вопросы закупки автотранспортных средств министерствами и ведомствами страны, так и не среагировал на призыв Ильхама Алиева двухлетней давности. Хотя по простой логике в период сокращения валютных поступлений в страну и закономерно ожидаемой экономии государственных расходов не стоит ожидать, что средства на обновление автомобильного парка будут выделяться в значительных объемах. Но государственный автопарк меняется, и это закономерно, так как старые машины выходят из строя и требуют замены. И меняются только в одностороннем направлении – дорожают.
Да, чиновники явно проигнорировали призыв главы государства, как они игнорируют и все другие призывы президента страны о необходимости вести скромный образ жизни, отказаться от высокомерия и чванства в отношении окружающих людей, больше обращать внимания воспитанию своих детей. Они не считаются с многочисленными напоминаниями, что главная их задача и заключается в том, чтобы служить этим людям, а не смотреть на них сверху вниз.
Naxçıvan Avtomobil Zavodu — автомобильный завод, основанный в 1993 году в Нахчыванской Автономной Республике под названием “NAZ-IMPEX” LTD. В мае 2009 года в рамках бизнес-форума Китай-Азербайджан в Пекине между заводом и китайской автомобильной корпорацией Lifan было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало уже в 2011 году собрать 1000—1500 автомобилей, в том числе и с автоматической коробкой передач. И дела шли в целом неплохо, лишь за семь месяцев 2014 года Азербайджан произвел 1510 легковых автомобилей, что в 4,6 раза превышало показатель аналогичного периода 2013 года. Годовая же производственная мощность Нахчыванского завода только в односменном режиме работы составляет 5 тысяч автомобилей. Министрам бы показать пример, привить рядовым азербайджанцам уважение к собственным автомобилям. Но куда уж там.
Но самое интересное заключается в том, что на таком негативом фоне в Нефтчалинском районе строится новый совместный ирано-азербайджанский автомобильный завод ОАО "Azərmaş" - "Iran Khodro". Иранские "Khodro" давно ездят по азербайджанским дорогам, но особой популярностью у нас не пользуются. Многие предпочитают покупать старый "мерседес", нежели новую иранскую машину при одной и той же цене.
И вновь президент Ильхам Алиев выразил надежду, что в результате деятельности этого завода мы в определенной степени устраним зависимость от импорта автомобилей и, в то же время, будут созданы возможности для их экспорта. Конечно, цели президента и правительства ясны, все это делается на благо народа – собственное производство, новые рабочие места, конкуренция на рынке и т.д.
Но какой пример покажут народу чиновники – они ведь задают моду во всем, на них ориентируются подчинённые, а в конечном итоге и основная часть населения…