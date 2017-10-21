За январь-сентябрь этого года в Азербайджане произведено всего 30 единиц легковых и 6 единиц грузовых автомобилей. Многие, может, и не обратили внимания на это сообщение, с которым выступил Государственный комитет статистики, которое наталкивает на глубокие размышления.

Помнится, как в начале прошлого года президент Ильхам Алиев выступил с беспримерным призывом, предложив министрам и чиновникам высокого ранга приобретать автомобили отечественного производства.

В ходе конференции, посвященной итогам второго года реализации Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджанской Республики на 2014-2018 годы, глава государства напомнил своим чиновникам, что в Нахчыване функционирует автомобильный завод. Он рекомендовал госчиновникам больше приобретать эти автомобили, и не только для себя, но и своих ведомств.

Обращение президента, был продиктовано необходимостью развивать отечественное автомобильное производство. И пример влиятельных и известных людей страны был бы весьма кстати – лучшей рекламы и не придумаешь. К тому же глубокий экономический кризис, охвативший страну, никак не мог сбить стремление этих чиновников приобретать всякие «мерседесы», «бмв» и других роскошные автомобили. Так что инициатива была весьма своевременной и сулила большие перспективы для развития автомобильной промышленности в стране.

Вначале действительно показалось, что призыв главы государства нашел понимание у чиновников. Различные министерства и ведомства, словно соревнуясь, старались опередить друг друга с рапортами о партиях автомобилей NAZ Lifan, которые они приобрели. А производство автомобилей в Нахчыване за короткий срок возросло на 50% сразу. Такого никто и предположить не мог, но… А сегодня, видимо, даже Кабмин перестал закупать машины NAZ Lifan для инвалидов войны, что оно практиковало ранее.

Сегодняшняя статистика тому яркое свидетельство. Чиновники точно уж забыли про наказ президента, ни о каких «назах-лифанах» они и не думают, стараясь перещеголять друг друга более «крутыми тачками». Хотя азербайджанские автомобили не менее комфортны и надежны, чем зарубежные. И не только министры и их заместители, но и чиновники намного ниже рангом. Не говоря уже о их детях и домочадцах, которые изначально не проявили никакого интереса к рекомендации президента страны. Они по-прежнему давят ни в чем не повинных пешеходов на своих дорогих «галенвагенах» и прочих навороченных машинах, устраивая гонки в самом центре столицы.

А тем временем Кабмин, регулирующий вопросы закупки автотранспортных средств министерствами и ведомствами страны, так и не среагировал на призыв Ильхама Алиева двухлетней давности. Хотя по простой логике в период сокращения валютных поступлений в страну и закономерно ожидаемой экономии государственных расходов не стоит ожидать, что средства на обновление автомобильного парка будут выделяться в значительных объемах. Но государственный автопарк меняется, и это закономерно, так как старые машины выходят из строя и требуют замены. И меняются только в одностороннем направлении – дорожают.

Да, чиновники явно проигнорировали призыв главы государства, как они игнорируют и все другие призывы президента страны о необходимости вести скромный образ жизни, отказаться от высокомерия и чванства в отношении окружающих людей, больше обращать внимания воспитанию своих детей. Они не считаются с многочисленными напоминаниями, что главная их задача и заключается в том, чтобы служить этим людям, а не смотреть на них сверху вниз.

Naxçıvan Avtomobil Zavodu — автомобильный завод, основанный в 1993 году в Нахчыванской Автономной Республике под названием “NAZ-IMPEX” LTD. В мае 2009 года в рамках бизнес-форума Китай-Азербайджан в Пекине между заводом и китайской автомобильной корпорацией Lifan было подписано соглашение о сотрудничестве, которое предусматривало уже в 2011 году собрать 1000—1500 автомобилей, в том числе и с автоматической коробкой передач. И дела шли в целом неплохо, лишь за семь месяцев 2014 года Азербайджан произвел 1510 легковых автомобилей, что в 4,6 раза превышало показатель аналогичного периода 2013 года. Годовая же производственная мощность Нахчыванского завода только в односменном режиме работы составляет 5 тысяч автомобилей. Министрам бы показать пример, привить рядовым азербайджанцам уважение к собственным автомобилям. Но куда уж там.

Но самое интересное заключается в том, что на таком негативом фоне в Нефтчалинском районе строится новый совместный ирано-азербайджанский автомобильный завод ОАО "Azərmaş" - "Iran Khodro". Иранские "Khodro" давно ездят по азербайджанским дорогам, но особой популярностью у нас не пользуются. Многие предпочитают покупать старый "мерседес", нежели новую иранскую машину при одной и той же цене.

И вновь президент Ильхам Алиев выразил надежду, что в результате деятельности этого завода мы в определенной степени устраним зависимость от импорта автомобилей и, в то же время, будут созданы возможности для их экспорта. Конечно, цели президента и правительства ясны, все это делается на благо народа – собственное производство, новые рабочие места, конкуренция на рынке и т.д.

Но какой пример покажут народу чиновники – они ведь задают моду во всем, на них ориентируются подчинённые, а в конечном итоге и основная часть населения…