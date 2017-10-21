Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о пропаже трех своих соратников. Об этом он написал в фейсбуке.

«На улице 8 вооруженных людей схватили бывшего начальника моей личной охраны в Грузии Георгия Рубашвили, когда он выходил из кафе вместе со знакомой», — указал Саакашвили.

Позднее он сообщил, что пропали также его бывший водитель и друг.

«Сейчас оказалось, что вышел из дома и пропал мой бывший водитель Михаил Абзианидзе. Дома его ждут жена-украинка и дочь, а также не выходит на связь мой друг, полковник грузинской армии и активный участник войны на востоке, инструктор украинской Нацгвардии Давид Макишвили», — написал Саакашвили.