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Каталония может стать независимой уже в понедельник

 

Глава Каталонии Карлес Пучдемон намерен провозгласить независимость региона 23 октября. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает газета El Confidencial.

При этом отмечается, что пока неизвестно, каким именно образом будет объявлено об этом решении. Возможно, предполагает газета, будет созвано заседание парламента Каталонии для «анализа текущей политической ситуации».

Таким образом, если Каталония объявит о независимости 23 октября, то она опередит сенат Испании, который 27 октября будет рассматривать решение о приостановлении автономного статуса региона. Издание отмечает, что в таком случае результаты голосования в  сенате не будут иметь никакого значения, поскольку Каталония уже де-юре станет «независимым государством».

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