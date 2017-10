Путин заговорил на английском

Президент России Владимир Путин попрактиковался в знании английского языка.

Обратившись к участникам Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, Путин отметил: «Future starts here and now future is you» - Будущее стартует здесь, и будущее это - вы. Он также пожелал всем собравшимся «all the best» - всего наилучшего, сообщает РИА Новости.

Выступая перед молодежью, Путин призвал ее никогда не забывать в своей профессиональной деятельности о нравственности и этике, выразив убежденность, что генетическая инженерия и программирование в применении их к человеческим существам есть опасность более грознае, нежели атомная бомба.