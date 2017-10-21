Все это применимо к 16 октября, который с 1979 года отмечается как Всемирный день продовольствия, который на прошлой неделе отметило человечество. Он учрежден ООН еще в 1979 году, и сегодня самое время задаться вопросом: стал ли он за без малого четыре десятка лет всенародным праздником? Увы, слово «праздник» к этому дню вообще неприменимо – скорее уместно назвать это днем боли, горя и позора для человечества.

Хотя многие об этом, честно говоря, и не ведают. А как иначе можно говорить о том, что во втором десятилетии XXI века 815 миллионов людей на Земле голодают, а десятки миллионов детей могут оказаться в группе риска из-за отсутствия полноценного питания.

Богатые тоже плачут

Подобные обескураживающие данные содержатся в свежем докладе ФАО – продовольственного и сельскохозяйственного подразделения Организации объединенных наций – выпущенном как раз после Всемирного дня продовольствия. И ладно бы, если бы тенденция массового недоедания шла на спад. Но ничего подобного: мировой голод снова находится на подъеме.

По данным ФАО, после неуклонного снижения на протяжении предыдущих десяти лет, глобальный голод снова начал расти и в настоящий момент затрагивает 11 процентов всего населения земного шара. Подавляющее большинство из 815 миллионов голодающих приходится на Азию и Африку. За последний год число голодающих в мире выросло на 38 миллионов так утверждают исследователи. На вопрос – чем это вызвано они отвечают: во многом увеличением количества и масштабов вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата. Примем к сведению, но и заметим, что дело не только в климате.

В докладе много поистине шокирующих данных. Около 155 миллионов детей в возрасте до пяти лет отстают в росте, 52 миллиона - страдают от истощения, то есть, имеют недостаточный вес для своего роста. Конечно, эта статистика характерна, в первую очередь, для бедных стран — к тому же зачастую втянутых в конфликты. Количество голодающих в странах, затронутых конфликтами - 489 миллионов.

Вообще же, в условиях конфликта, осложняемых политической и экологической нестабильностью, распространенность голода на 11-18 процентных пунктов выше. Люди, проживающие в странах, пострадавших от затяжных кризисов, почти в 2,5 раза чаще подвергаются риску голода, чем люди, проживающие в других регионах.

Но у населения благополучных государств - свои проблемы. 41 миллион детей в мире имеет избыточный вес. Кроме того, серьезное беспокойство экспертов ООН вызывает массовая анемия среди женщин (ею страдает 613 миллионов) и ожирение среди взрослого населения (641 миллион).

Эти тенденции являются следствием не только конфликтов и климатических изменений, но и радикальных изменений диетических привычек и замедления экономического роста, констатируется в исследовании.

А как обстоят дела на постсоветском пространстве?

Полцарства за еду

Начнем по старой доброй традиции с хороших новостей. Цены на пшеницу в сентябре снизились - главным образом под влиянием постоянно изменяющихся в сторону повышения прогнозов на урожай в Российской Федерации.

Упоминание в подобном ключе России в докладе ФАО, разумеется, лестно лично мне, как россиянину. И хотя угроза массового голода для нашей страны, к частью, не актуальна, но вот других проблем, связанных с продовольственной безопасностью - больше, чем достаточно. Ключевые из них — две: высокие цены и низкое качество продуктов, предлагаемых российским потребителям.

С начала экономического кризиса, разразившегося во второй половине 2014 года, цены на продукты питания на российском рынке как с цепи сорвались. С тех пор, еда на прилавках в среднем подорожала более чем на 35%. И хотя в этом году статистика по продовольственной инфляции вроде бы вполне благополучная, именно высокий рост цен на продовольствие, как зафиксировал летний соцопрос ВЦИОМ, остается самой волнующей темой для россиян — она заботит почти четверть всех респондентов. Что неудивительно: реальные доходы населения падают практически без перерыва четвертый год подряд, снизившись за это время примерно на 15% - фактически, до уровня 2009 года. Как следствие, 40% населения (как показал другой опрос все того же ВЦИОМ) не хватает денег на еду и одежду, а 10% вынуждены экономить даже на простейших продуктах питания.

Критически настроенные эксперты связывают это с тем, что вот уже более трех лет Россия живет в условиях продовольственного эмбарго. Власти не нарадуются – благодаря искусственному ограничению конкуренции с западными производителями, в стране ожило отечественное сельское хозяйство. Но вот только потребителю от этого не сильно легче - на ценах этот патриотизм никак не сказался в лучшую сторону. Также как и на качестве.

В частности, Роспотребнадзор по итогам прошлого года зафиксировал рост брака в пищевой продукции. Объем изъятого из продажи продовольствия превысил 3 тысячи тонн. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин считает, что в росте забракованных продуктов виноват их дефицит на рынке, вызванный как раз-таки продуктовым эмбарго.

«После введения продуктовых санкций, российские прилавки заполонил фальсификат, который не должен продаваться, при этом ассортимент продукции снизился в отсутствие качественной еды из Евросоюза и других стран», - говорит Дмитрий Янин.

Ну и еще об одном последствии продуктового эмбарго. Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил около 11 тысяч тонн продуктов, которые поступили из стран, в отношении которых Россия ввела продовольственные санкции. Как известно, вся эта сожженная в печах и уничтоженная под гусеницами бульдозеров еда не была ни бракованной, ни просроченной — вся ее «вина» стояла в «неправильной» стране изготовления.

Конечно, бессмысленно уничтоженные в России санкционные продукты не решили бы проблему голода на земном шаре. Но их, с учетом того, что за сутки среднестатистический человек потребляет 2-2,5 кг еды, вполне хватило бы для того, чтобы 5-6 миллионов голодающих хотя бы один день наелись в сласть. Может быть на будущее российским чиновникам задуматься о том, чтобы устроить им такой праздник хотя бы во Всемирный день продовольствия…

Цель оказалась недостижимой

Увы, таков вывод исследователей ООН в отношении решения проблемы в глобальном масштабе. Доклад ФАО является первой глобальной оценкой ООН уровня продовольственной безопасности и питания, проведенной после принятия Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Отметим, что целью этого поистине небывалого предприятия стало искоренение голода и всех форм неполноценного питания к 2030 году. Она признана в качестве одного из главных приоритетов международной политики.

В докладе ФАО названы самые неблагополучные места с точки зрения продовольственной безопасности. В частности, в начале 2017 года голод свирепствовал в некоторых регионах Южного Судана, и существует высокий риск того, что он может вновь повториться, а также проявиться в других пострадавших от вооруженных конфликтах регионах, а именно в северо-восточной Нигерии, Сомали и Йемене.

«Еще один фактор – это экономические проблемы, - заявила старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Синди Холлеман в интервью Службе новостей ООН. - Страны, которые зависят от экспорта нефти, получают намного меньше прибыли в иностранной валюте, соответственно они импортируют меньше продовольствия. Этот фактор тоже усугубляет проблему голода».

Ситуацию на глобальном продовольственном рынке усугубляет тот факт, что мировые цены на продовольствие практически непрерывно растут. Эксперты ООН подсчитали, что среднее значение Индекса цен на продовольствие (который организация регулярно вычисляет, исходя из данных по всему миру) выросло за месяц на 0,8%, а за год - на 4,3%. Повышение показателя эксперты связывают с ростом цен на растительные масла и молочную продукцию.

Вывод, к которому приходят исследователи - неутешителен. Задача, которую ставит перед собой ООН - построить к 2030 году мир, не знающий голода и неполноценного питания - практически невыполнима.