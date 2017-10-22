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Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке

Автор: Отдел информации 

Выпускник Бакинского государственного университета Дарио Юседу Роке стал самым известным и почитаемым писателем у себя на родине - Гондурасе. При этом, знаменитый в Центральной Америке автор, Дарио Роке первоначально должен был стать юристом. Судьба, однако, предназначила его к другому.

Уроженец Гондураса, он окончил факультет права БГУ в 1981 году. В то время в Баку училось много студентов из стран Африки, Азии и Центральной Америки. Еще будучи бакинским студентом, Дарио Роке публиковал свои первые рассказы у себя на родине.

Сегодня известный писатель основал в Тегусигальпе Общество литературы Оланчо, призванное поддерживать молодых гондурасских авторов.

Дарио Юседу Роке

«Сегодня в Гондурасе очень сложно обстоят дела с литературой. Государственная поддержка практически отсутствует. Им все равно, что происходит с нашей культурой. Даже на спорт они выделяют больше денег. Молодым людям трудно опробовать свое перо. Даже написав рассказ, они не могут его опубликовать, не говоря уже о финансовых выгодах», - жалуется Дарио Роке в интервью изданию Siempre.

Писатель отмечает, что литературный бум в Центральной Америке произошел в 70-х гг прошлого века благодаря таким гигантам, как Габриэль Гарсия Маркес и Марио Варгас Льоса.

«Этот бум повлиял на латиноамериканскую литературу, появилось очень много одаренных писателей. Но он уже прошел, и литература постепенно умирает. В Гондурасе появляются новые писатели и поэты, но они все - мимолетны. После первого же успеха они исчезают. Нам нужны организации, которые бы объединяли писателей и решали их вопросы», - рассказывает писатель.

По его словам, созданная им организация Общество литературы Оланчо намерена, в первую очередь, решить проблему с авторскими правами, чтобы писатели могли получать гонорары за свои произведения.

«Решив финансовые проблемы писателей, мы сможем продвинуться вперед», - сказал он.

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