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Движение ANO лидирует на выборах в Чехии

 

Представители 9 партий и движений избраны в нижнюю палату чешского парламента по итогам выборов, проходивших в пятницу и субботу, сообщает пражский портал Novinky.

По его данным, в выборах приняло участие 5,06 миллиона избирателей, то есть 60,84% от общего числа зарегистрированных.

"После окончательного подсчета голосов на всех избирательных участках подтверждена победа на выборах в нижнюю палату парламента республики движения ANO, получившего 29,64% голосов избирателей. Далее следуют Гражданская демократическая партия (11,32% голосов), Пиратская партия (10,79%), движение "Свобода и прямая демократия" (10,64%), коммунисты (7,76%), социал-демократы (7,27%), демохристиане (5,8%), движение ТОР 09 (5,31%) и движение "Старосты и независимые" (5,18%)", — говорится в сообщении.

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