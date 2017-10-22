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Эрдоган и Алиев выедут из Баку на поезде видео

Автор: Отдел информации 

«В конце месяца я приеду в Баку на церемонию открытия железнодорожного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Мы выделили на этот визит два дня». Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая в Стамбуле на вопрос корреспондента телеканала Space.

Эрдоган добавил, что вместе с торжественной церемонией открытия «Баку-Тбилиси-Карс» также состоится заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.  По словам Эрдогана, он вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым также проедет по новому маршруту на поезде.

«Кроме того, пройдут переговоры между Турцией, Азербайджаном и Грузией. Мой брат Ильхам Алиев разослал и другие приглашения, и естественно, они тоже приедут в Баку, и станут свидетелями этого прекрасного события», - сказал Эрдоган.

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