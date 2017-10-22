После того, как haqqin.az поместил материал «Из записки Хрущева: «Надо кончать с этим зверенышем Багировым…» в редакцию стали поступать звонки читателей, которых интересовал один и тот же вопрос: «Что же было в той, названной Хрущевым «поповскими кренделями» магнитофонной записи и за что в действительности он ненавидел и хотел расправиться с Багировым?» Сегодня постоянный автор haqqin.az Лев Аскеров вам ответит на них. И хотя его публикация внешне имеет форму беллетристического повествования, однако подлинность изложенных им неизвестных широкому кругу лиц существенных деталей, по-настоящему раскрывающих личность Багирова, нашли свое подтверждение не только на Лубянке, но и в забытых архивных каптёрках нашего печально известного «Дома на Набережной».

Нет, к однозначно примитивной личности с наклонностями вампира, как нам долго-долго внушали, он никакого отношения не имел. Итак…

Полковник злился, как ребенок.

- Чёрт знает что! Писк, треск, щелчки!.. Атомную бомбу сварганили, а додуматься и сделать нормальную звукозапись ума не хватало, - припав к магнитофону и, круто обкладывая технарей тех времен, рычал он.

Наконец, клацнув кнопкой селектора, Алдохин просит кого-то срочно поднять к нему прибор, стиравший так раздражающий его фон, который и в самом деле походил на визг, всполошенных в джунглях обезьян.

- Поживей, старлей, поживей! – поторапливал он инженера из техотдела, возившегося с проводами и разъёмами.

- Готово, товарищ полковник! Теперь джунглей не будет... Разрешите идти!

Алдохин кивнул.

- Ну что, борзописец, давай теперь по-человечески послушаем, - довольно улыбаясь, он стукнул меня по плечу.

Лента пошла крутиться. Ни писка, ни треска, ни щелчков…

Запись диалога Генпрокурора СССР Руденко и подследственного Багирова.

(Разговор воссоздан по памяти. Однако, суть его изложена близко к оригиналу, а упущенные подробности,(беседа, всё-таки, длилась без малого два часа) которые представляют особенный интерес для читателя, автор разместил в двух фрагментах. Первый из них мы публикуем сегодня).

Стук и характерный звук открываемой двери.

Голос. Товарищ Генеральный прокурор по вашему приказу из Бутырского изолятора доставлен гражданин Багиров.

Руденко. Заводи и свободен.

Багиров. (представляется) Подследственный Багиров, гражданин Генеральный прокурор.

Руденко. Да будет тебе, Жафар. Я пригласил тебя как товарищ товарища…

Багиров. Приглашают не с конвоем и не из Бутырки, гр-н Генеральный прокурор.

Руденко. Оставь, Жафар. Честное слово, как товарища. Без протокола, по душам.

Багиров. (после паузы) Спасибо. Я готов.

Руденко. Понимаю Жафар. У нас у всех рыльце в пушку…

Багиров. В кровавом пушку, Роман Андреевич…

Руденко. (мрачно) Не в пушку, а в шерсти.

Багиров. Вот-вот! И каждым из нас, из тех, кто занимал высокие посты и тех, кто еще их занимает, можно было бы забить все клопастые нары Бутырки. Но для острастки и показательного примера остановились на мне.

Руденко. Согласись, Жафар, урок для сурового окрика, дабы, положить конец тому, что выходило за рамки закона, партии был необходим… (вдруг спохватывается) А что в твоей камере клопы?

Багиров. И тараканы, и крысы возятся в унитазе.

(Слышится звук вращающегося телефонного диска набора).

Руденко. У аппарата Руденко. Пока Багиров у меня в его камере произведите дезинфекцию, потравите клопов с тараканами и крысам в унитаз бросьте яда. И проветрите… К таким подследственным, как он, надо относится с уважением. Понял?! - резко давая отбой, распоряжается он.

Багиров. Зря. Подумает, наябедничал.

Руденко. И хрен с ним. Не вора, в конце концов, ему посадили.

Багиров. Не вора, но палача. Или (усмехается)… Скажу теми словами, какими меня вызывают на допрос… «Селиван! - на всю Бутырку, коридорному надзирателю, орёт дежурный по тюрьме, - Народного убивца к следаку!»

Руденко. Начитался, подлец, газет!..

(Ремарка: «Прокололся прокурор. Проговорился. Непростительно… - не поднимая глаз от магнитофона, сетовал полковник Алдохин. - Ведь ни в Бутырке и ни в какой другой тюряге, сидельцам газет читать не давали»).

Багиров. Вот как! И в газетах теперь?!..

Багиров. Стало быть, тебе, Роман Андреевич, облегчили задачу. Остается прописанное лишь огласить, а какаду-судье прилюдно объявить: «Приговор окончательный и обжалованию не подлежит». Одним словом – «Расстрелять!»

Руденко. Такими, как ты, Жафар, партия не разбрасывается. Щелкоперы на то и щелкоперы. Потрепятся и угомонятся. Против окончательного решения партии они и тявкнуть не посмеют!..

Багиров. Страшно!..

Руденко. Ты о выдуманном тобой приговоре?

Багиров. Нет, Роман… То, что меня пустят в расход?.. Не совсем… Оно сугубо личное. В мировом масштабе – мелочь и ничто. Как любил говаривать Хозяин - «Лес рубят – щепки летят»… Страшно и опасно другое. (лента с долгую минуту молчит) Разоблачение того репрессивного процесса, что имел место быть, на примере Сталина, Берии и такой типичной, из руководящей обоймы, фигуры, как твой покорный слуга - путь, очевидно, ошибочный. Он чреват непредвиденными последствиями. Как мне видится, оно, это разоблачение, возможно, не осознанно, зато дальнобойно бьет по нашему будущему. Под корень трясет, не имеющую и не имевшую в мире аналогов, но уже состоявшуюся общественную формацию. Социал-коммунистическую. (Ремарка автора. Этот, произнесенный Багировым, непривычный моему слуху и никогда не употребляемый в истории КПСС термин, я воспроизвожу в точности. Уж очень он запомнился). Советскую. Самую, согласись, социально справедливую… Это, пожалуй, будет первым и откровенно предательским ударом в спину КПСС, который, плохо или хорошо, ставил в жизнь настоящие человеческие идеалы. Но лиха беда начало!.. В общем, создается нехороший прецедент, который может породить самое худшее, что нам сегодня и в голову не может придти…

Руденко. (Перебивает) Исключено, Жафар! Категорически исключено и невозможно! Сергеич с кондачка, не продумав и не взвесив, никогда и ничего не делает. У него голова, что надо! И воли не занимать. Поверь, я с ним много лет рядом работал. Любую кривизну заметит в зачатке. И выправит. Причем, без крови. Заметь, без крови, как это любили делать два грузина.

Ремарка: «Точняк! Лиха беда начало!.. Первым саданул один Сергеич, а в пух и в прах разносит страну уже другой Сергеич...- рычит Алдохин, а затем, остро полоснув меня взглядом, добавляет: - Но это, друг мой, не для выноса!»

«Ещё бы, Виктор Васильевич!» - поспешно отзываюсь я.

Багиров. Брось, Роман Андревич! Кровь!.. Репрессии!.. Ставилась Государственность! Уникальная, по сути, Государственность!.. Совершенно иная идеология, внедрявшая другой образ жизни и другое сознание в ту массу народа, которая веками жила в других условиях… Надо было избавляться от этих, почти врожденных и чуждых новой жизни родимых пятен… Ну, скажи на милость, когда и где какое-либо государственное устройство создавалось не на костях и жертвах?.. Такого наш шарик не знает. Да и обстоятельства были такими, что Хозяин вынужден был играть роль Робеспьера. История под ноги бархотку не стелит. Надо было крутиться и выкручиваться. Надо было отстаивать то, ради чего делалась революция. И делал он это, на мой взгляд, мастерски. А мы… Тот же самый нами уважаемый Никита Сергеевич, лукавец Лаврентий, я, ты, да и все-все мы, которых Хозяин собрал вокруг себя, были его добросовестными подручными. Не просто добросовестными, а убежденными… Я, во всяком случае, до сих пор верю в его правоту. Другое дело, как нам еще при нем думалось, что нам следует уже в кое что поменять. Но он по инерции шел вперед… Это надо понимать и уже самим над этим «ЧТО-ТО» надо думать и действовать…

Руденко. Ишь! Ты понимаешь, а остальные на маёвках гуляют. Не переоценивай своей значимости. Ты не в Адребежане…Тебя, как и многих партийных деятелей на местах, поразила эта бацилла культа самовеличия - всё видения и всё знания …

(Ремарка. «Ты смотри! – вскидывается Алдохин.- Вот, оказывается, от кого Никитка поимел это словечко «культ»).

Багиров. Не своей, а осознанно проводимой нами значимости политики партии. Если это грех, то он был свойственен не только руководителям на местах? Такое имело место во всех отраслях народного хозяйства, и в структурах подобных твоей. Однако, в них же самих, у тех же самых, зараженных такой бациллой деятелей, возникала мысль и убеждение в отношении того, что настала пора что-то менять в танковых порядках партийного руководства, и в нашем народном хозяйстве…

Руденко. Вот-вот! Умница! С этим Никита Сергеевич и пришел.

Багиров. По мне же, он начал не с того… Проще всего было обрушиться на установленные покойным Хозяином, методы и формы партийного руководства, которым верой и правдой служил Никита Сергеевич и все мы. Принципиально нового, кроме декларативных заявлений и резкого осуждения действовавшего репрессивного механизма, ничего конкретного он не предлагает.

Руденко. Дай время – предложит и поставит! Зная Сергеича, могу на все сто сказать, что в рукаве у него ждет своего часа припасенный им козырь… И потом, Жафар, остановить маховик репрессий разве не принципиально?

Багиров. Существенно, архи важно, но не совсем то. Вот скажи мне из тех, которых мы в последнее, особенно, в послевоенное время, осуждали, все ли они были политическими нашими противниками? В основном - это были дашпашники…

Руденко. (удивлённо) Кто?! Кто?!

Багиров. Даш-пашники… Так у нас в Баку народ называет взяточников и вымогателей.

Руденко. Да, этих родимых и еще казнокрадов было гораздо больше, чем «монархистов», «савинковцев» и «троцкистов». И они опаснее политических.

Багиров. Вот с этого и надо было начинать. Придумать, как выбить почву из-под них. Но не только привычным нам, карательным топором. Найти такой способ, который бы мог повернуть эту, к сожалению, врожденную человеческую слабость в пользу страны. Перелицевать в наш образ жизни. Чтобы их порок работал на народную казну.

Руденко. (насмешливо) Придумать… Как-то повернуть… Перелицевать… А для этого нужно время. Он только начал, а ты сразу в критику… Я слышал, что вы и при Хозяине схлёстывались. Так это, Жафар, надо оставить в прошлом. Он мужик хороший, умный, понимающий… Обратись к нему с челобитной, дескать, так и так…Мол, и на старуху бывает проруха… Сергеич поймет. Я знаю его…

Багиров. Бывало схлестывались. Работа есть работа. Что подумал бы обо мне мой народ, если бы я по ряду серьезных вопросов, касающихся интересов республики, что обсуждались на самом высоком уровне, не стал бы отстаивать их?..(раздумчиво) Но это, опять-таки, рабочие моменты…

Руденко. Кстати, Жафар, а почему Лавруха тебя называл «Мироедом»?

Багиров. (смеётся) А я его – «Мартовским Котом». Это по-дружески. Мы же с ним вместе работали в Баку…

(Слышен звук открывающейся двери и какое-то дребезжание)

Руденко. А вот и Валюша с крендельками к нам пожаловала!.. Давай, Мироед, откушаем прокурорского чайка.

Багиров. Отчего же при жизни не отведать поминальных кренделей?..

Руденко. Да, брось, Жафар! Мы еще не раз попьем чайку с крендельками. Может статься и с чем покрепче…

…Полковник, как в ступоре, еще долго смотрел на замершую ленту, которая добросовестно записывала их беседу и во время чаепития и после неё. «М-да,- тряхнув головой, наконец, подал он голос, - ваш Багиров был настоящим комунякой. Не кондовым, а думающим. Здорово думающим. Гораздо шире «кукурузника» смотрел на развенчание Сталина и Берии. И что импонирует, он, не умаляя, допущенных им самим волевых решений, заглядывал как бы в наше время. Словно предвидел этого недоумка Сергеича… Не зря ваш народ не поминает его дурным словом… Не зря еще долго у вас ходили слухи, что он жив …»

(Ремарка автора. Народы Советского Союза в те годы называли Хрущева именно так – Кукурузник. Дабы поднять урожай зерновых он принуждал сеять эту, как он называл «Королеву полей» - кукурузу).

(продолжение в нашем воскресном выпуске)