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Массированная хакерская атака на США

 

Энергетические компания и предприятия США, а также ряд госучреждений подверглись масштабным кибератакам, сообщают Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ).

«Хакеры атаковали «государственные учреждения и организации в энергетическом, атомном, авиационном и связанном с водоснабжением критически важных секторах», — гласит сообщение на сайте МВБ.

Отмечается, что атаки начались в мае текущего года, носили «целенаправленный устойчивый» характер и что некоторые из них  увенчались успехом. МВБ и ФБР отмечают, что хакеры смогли получить доступ к по крайней мере одному генератору энергии.

Заявление правоохранительных структур сопровождается шестью техническими документами, описывающими использованное в кибератаках вредоносное ПО, однако в нем не указываются названия атакованных объектов.

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Массированная хакерская атака на США
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