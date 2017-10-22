Массированная хакерская атака на США

Энергетические компания и предприятия США, а также ряд госучреждений подверглись масштабным кибератакам, сообщают Федеральное бюро расследований (ФБР) и министерство внутренней безопасности (МВБ).

«Хакеры атаковали «государственные учреждения и организации в энергетическом, атомном, авиационном и связанном с водоснабжением критически важных секторах», — гласит сообщение на сайте МВБ.

Отмечается, что атаки начались в мае текущего года, носили «целенаправленный устойчивый» характер и что некоторые из них увенчались успехом. МВБ и ФБР отмечают, что хакеры смогли получить доступ к по крайней мере одному генератору энергии.

Заявление правоохранительных структур сопровождается шестью техническими документами, описывающими использованное в кибератаках вредоносное ПО, однако в нем не указываются названия атакованных объектов.