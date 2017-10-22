Подписаться на уведомления
 

Вынужденная посадка самолета Астана – Баку обновлено 12:20

 

Самолет, сделавший незапланированную посадку в аэропорту Астаны из-за проблемы с навигационным оборудованием, прибыл в Баку, сообщает Тренд.

Согласно информации, самолет сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:00 по бакинскому времени.

*  *  * 10:06

Самолет, выполнявший рейс из Астаны в Баку 21 октября, вернулся в аэропорт казахстанской столицы из-за проблемы с навигационным оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Авиалайнер совершил посадку в 22:56 в штатном режиме. Экипаж следовал стандартным процедурам безопасности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находились 90 пассажиров.

3104 просмотров


Старости
Курдистан сдается без боя
Курдистан сдается без боя в Израиле забили тревогу
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
23 Окт 17° / 10°
24 Окт 18° / 12°
25 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Курды захватили крупнейшее месторождение нефти в Сирии
Вынужденная посадка самолета Астана – Баку обновлено 12:20
Каладзе стал мэром Тбилиси Официально
«Временные» политики не ухудшат отношения между Баку и Киевом реакция из Украины
Москва споткнулась в Курдистане актуальный комментарий
Навальный вышел на свободу
Саакашвили сообщил о депортации своих соратников в Грузию
Минобороны России сравнило Ракку с разбомбленным Дрезденом
Азербайджанца депортировали за дачу взятки украинскому пограничнику
В США неизвестный открыл огонь на баскетбольной площадке
В Афганистане взорвали отель: есть убитые и раненые
Референдум об автономии на севере Италии
Минобороны о новых обстрелах армян
Массированная хакерская атака на США
Мирджафар Багиров: «Что подумал бы обо мне мой народ?!» политическая реабилитация, воскресное чтиво
Эрдоган и Алиев выедут из Баку на поезде видео
Движение ANO лидирует на выборах в Чехии
Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке
Каладзе побеждает на выборах мэра Тбилиси
Путин заговорил на английском
День боли, горя и позора не наши даты
Каталония может стать независимой уже в понедельник
Тиллерсон прибыл в Эр-Рияд
Миллион евро за имена убийц мальтийской журналистки
Полумиллионный митинг в Барселоне
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться