Самолет, сделавший незапланированную посадку в аэропорту Астаны из-за проблемы с навигационным оборудованием, прибыл в Баку, сообщает Тренд.

Согласно информации, самолет сел в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 11:00 по бакинскому времени.

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Самолет, выполнявший рейс из Астаны в Баку 21 октября, вернулся в аэропорт казахстанской столицы из-за проблемы с навигационным оборудованием, передает ТАСС со ссылкой на комитет гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

"Авиалайнер совершил посадку в 22:56 в штатном режиме. Экипаж следовал стандартным процедурам безопасности", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на борту самолета находились 90 пассажиров.