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Референдум об автономии на севере Италии

 

Голосование на референдумах по вопросу о получении автономии началось в двух северных итальянских областях - Ломбардии и Венето. Как передает в воскресенье Rai Radio 1, выразить свое мнение приглашены около 12 млн человек.

Жителям двух наиболее развитых с экономической точки зрения областей Италии предлагается высказаться по вопросу, хотят ли они, чтобы региональным властям перешла часть полномочий, что подразумевает сохранение в областной казне больше налоговых сборов. Референдумы носят консультативный характер, их результат не будет иметь прямых последствий, поскольку итальянская конституция предусматривает, что определение степени региональных полномочий возможно только в процессе переговоров с государством.

Если устремления к автономии будут поддержаны, главы региональных администраций - губернаторы - фактически получат народный мандат на начало этого процесса. Хотя правительство Италии и признает законность голосования, оно считает его "бесполезным политическим шагом", поскольку конституция позволяет начать переговоры об автономии и без проведения референдума.

Области Венето и Ломбардия возглавляют представителями оппозиционной партии "Лига Севера".

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