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Азербайджанца депортировали за дачу взятки украинскому пограничнику

Автор: Отдел информации 

Гражданина Азербайджана признали виновным в попытке подкупа черноморских пограничников, сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Украины, передает «Одесса-Медиа».

Так, 7 октября этого года на пункте пропуска «Ильичевский-МТП» гражданин Азербайджана пытался договориться с пограничником и предложил ему 200 долларов за право пересечь границу. Мужчина надеялся въехать на территорию Украины, скрыв свои проблемы с законом.

Азербайджанец был задержан и оштрафован на 9 тысяч гривен. Он будет депортирован из Украины. 

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