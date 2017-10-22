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Саакашвили сообщил о депортации своих соратников в Грузию

 

Бывший президент Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что трех его близких соратников, которых он ранее считал пропавшими без вести, украинские спецназовцы депортировали из страны. Причем, сделали это не совсем тактичным способом и по личному приказу президента Украины Петра Порошенко. Об этом лидер партии «Рух новых сил» написал на своей странице в Фейсбуке.

«Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову», — указал политик.

Он добавил, что руководство МВД и СБУ отказались пойти на «прямой беспредел» и проводить подобную операцию. Тогда президент Украины дал «незаконное распоряжение» главе Нацгвардии — Юрию Аллерову — который ему подчиняется. Это сообщение Саакашвили оставил в соцсети около полуночи по местному времени. Чуть ранее Саакашвили заявил, что вышел из дома и пропал его бывший водитель Михаил Абзианидзе.

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