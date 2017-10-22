Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел на свободу после 20 суток административного ареста, назначенного ему за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций, передает Интерфакс.

"Рано утром Навальный освободился из спецприемника, где он отбывал административный арест", - сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.

У спецприемника на улице Мневники в Москве, где находился Навальный, собрались порядка десятка журналистов. Сама улица была перекрыта для проезда автотранспорта сотрудниками ДПС.

2 октября Симоновский суд Москвы назначил оппозиционеру 20 суток административного ареста, признав его виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).