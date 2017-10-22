Как известно, на днях украинская делегация в ПАСЕ неожиданно для азербайджанской стороны выступила в поддержку антиазербайджанской резолюции. В Баку это вызвало возмущение, ведь ранее Азербайджан всегда поддерживал Украину, в том числе и в ООН. Чем можно объяснить такой поступок Киева?

Отвечая на вопросы haqqin.az, украинский политический эксперт Наталия Белоус отметила, что за антиазербайджанские резолюции в ПАСЕ голосовала не вся украинская делегация, а только пять парламентариев из двенадцати. «И ни один из пяти не относится к провластному «Блоку Петра Порошенко».

«Можно с уверенностью сказать, что депутаты, проголосовавшие против Азербайджана, не выражают официальную позицию Украины, а являются лишь последователями тех политических сил, которые они представляют в Верховной Раде», - отмечает политолог.

По ее словам, можно предположить, что некоторые лоббистские группы задействованы в ПАСЕ и других ведущих международных организациях для того, чтобы ухудшить отношения между Украиной и Азербайджаном.

«Отсюда можно сделать вывод, что Россия продвигает своих пропагандистов во всевозможные структуры для формирования в мире «правильного» мнения об Азербайджане и Украине. На самом деле, российская власть заинтересована, чтобы рассорить Азербайджан и Украину со своими партнерами. Задача в том, чтобы показать, что единый дом, где всегда примут обиженных, – это Российская Федерация».

Кроме того, как считает Наталия Белоус, повлиял и фактор начавшейся избирательной кампании в Украине, и в этой ситуации вполне можно спекулировать на темы прав человека.

«Я же приглашаю всех граждан Азербайджана приехать в Киев и убедиться в том, что украинцы – это толерантный народ, который поддерживает азербайджанцев и другие мирные страны. И рассчитываю на то, что поступки «временных политиков» не повлекут ухудшения отношений между Украиной и Азербайджаном», - отметила Наталия Белоус.