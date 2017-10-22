Бывший капитан сборной Грузии по футболу Каха Каладзе одержал победу на выборах мэра Тбилиси. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК Грузии.

По итогам подсчета голосов, со всех 737 избирательных участков в Тбилиси Каладзе набрал 51,06 процента голосов. За кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» проголосовали более 203 тысяч человек.

На втором месте (17,46 процента) оказался независимый кандидат Алеко Элисашвили, а на третьем — кандидат от партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили, набравший 16,53 процента. На выборах мэров городов и муниципалитетов Грузии кандидату для победы необходимо набрать более 50 процентов голосов.

Каха Каладзе — грузинский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском «Динамо», «Милане» и «Дженоа». Его считают одним из лучших футболистов страны, также он является единственным в Грузии, кто дважды выигрывал Лигу чемпионов. Политическую карьеру Каладзе начал в партии «Грузинская мечта», в 2012 году его назначили министром энергетики.