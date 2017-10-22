Курды захватили крупнейшее месторождение нефти в Сирии

Арабо-курдский альянс «Сирийские демократические силы» (SDF) заявил, что получил контроль над крупным нефтяным месторождением Аль-Омар на востоке Сирии, сообщает Reuters.

Подчеркивается, что при поддержке США и международной коалиции SDF вела борьбу против боевиков «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зора и сирийско-иракской границы, где расположено множество месторождений.

Аль-Омар, который находится в 10 км к северу от Меядина, является одним из крупнейших месторождений Сирии.

При этом ранее Меядин освободили правительственные силы Сирии при поддержке российских ВКС.