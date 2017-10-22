У берегов Латвии обнаружили российскую подлодку

Российская подводная лодка и военный корабль были замечены вблизи границы Латвии. С таким утверждением в воскресенье выступили Национальные вооруженные силы (НВС) страны.

LV ekskl.ekonom. zonā 15 j.j. no teritor.jūras bruņotie spēki 22.10. identificēja Krievijas BS PARCHIM klases kugi un KILO klases zemudeni. — NBS (@Latvijas_armija) 22 октября 2017 г.

"В латвийской исключительной экономической зоне в 15 морских милях от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали 22 октября корабль класса "Пархим" и подводную лодку класса "Кило" Вооруженных сил России", - говорится в сообщении НВС на странице в Twitter.

По версии министерства обороны этой балтийской страны, российские военные самолеты и корабли в прошлом году приближались к ее границам 209 раз, в 2015 году - более 270 раз, а в 2014 году - свыше 250 раз.

Власти РФ ранее неоднократно заявляли, что все полеты российских военных самолетов и передвижения кораблей совершаются в строгом соответствии с международно-правовыми нормами.