Израильский самолет опасно сблизился с российским лайнером

Израильский бизнес-джет самовольно вышел за пределы эшелона, опасно приблизившись к встречному самолету, выполнявшему рейс «Сочи – Москва». Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Бизнес-самолет Bombardier Challenger направлялся с подмосковного аэродрома «Остафьево» в Тель-Авив. Однако экипаж вопреки указанием диспетчеров поднялся на 130 м выше заданной высоты, чем спровоцировал срабатывание системы предупреждения об опасном сближении с встречным рейсовым лайнером Сочи-Москва», — сказал источник.

По его словам, срабатывание системы не говорит о неминуемой катастрофе.

«Однако система предупреждает о нештатной ситуации, дает пилотам несколько минут на то, чтобы избежать непоправимых последствий. Игнорирование показаний системы в течение нескольких минут неоднократно приводило к крупнейшим катастрофам», — отметил он.

В итоге израильский самолет среагировал на предупреждение и самолеты благополучно разошлись, добавил источник.