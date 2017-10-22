Азербайджан закупил у Беларуси вооружение на сумму 170 млн долларов. Об этом сообщает Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI).

По информации института, сделка Азербайджана с Беларусью о закупке реактивной системы залпового огня «Полонез», все же состоялась. Информацию подтверждает и издание «Белорусские новости».

Азербайджанская сторона заплатила аванс за экспорт реактивной системы. Напомним, некоторое время назад haqqin.az писал о готовящейся сделке.

Азербайджан проявил интерес к белорусской реактивной системе после поставок оперативно-тактического комплекса «Искандер-Э» в Армению. «Полонез» по своей ударной мощи может быть сопоставима с ОТРК «Искандер».

Некоторое время назад Александр Лукашенко на встрече с министром обороны Азербайджана Закиром Гасановым обсудил перспективы развития сотрудничества двух стран в военно-технической области.

Военно-техническое сотрудничество Беларуси с Азербайджаном имеет пятнадцатилетнюю историю. Согласно данным Регистра обычных вооружений ООН, с 2002 по 2012 годы Азербайджан приобрел у Беларуси 153 танка Т-72 (из 271 поставленного Минском на экспорт), 120 буксируемых артиллерийских систем Д-30 калибра 122 мм, 12 самоходных артиллерийских установок 2С7 «Пион» калибра 203 мм, 60 колесных бронетранспортеров БТР-70, 11 штурмовиков Су-25.

Таким образом, в этот период Азербайджан находился в лидерах по закупкам у Беларуси различных видов вооружения: на первом месте по закупке танков и артиллерии; на втором — по закупке бронетехники, на третьем — по закупке боевых самолетов.

По данным азербайджанских источников, за тот же период Баку приобрел современные системы радиотехнической разведки и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК), реализовал ряд программ модернизации ракетного парка ПВО. Причем по нескольким программам обновления зенитных вооружений головными исполнителями были белорусские предприятия.

Так, в 2008-2011 годах компанией «Тетраэдр» при участии местной компании Azairtecservise были осуществлены мероприятия по модернизации состоящих на вооружении сил ПВО Азербайджана ЗРК советского производства С-125M «Печора» и 9K33M3 «Oсa-AKM».

В результате модернизации 27 ЗРК С-125М до уровня С-125-2ТМ дальность поражения воздушных целей зенитными управляемыми ракетами (ЗУР) была увеличена в два раза и достигла 35 км, досягаемость по высоте выросла на 7 км и составила 25 км. Причем ЗУР получили возможность сбивать цели, летящие со скоростью до 900 м/с (ранее этот показатель составлял 700 м/с). Была увеличена и точность поражения целей. Срок эксплуатации модифицированных ЗРК продлен на 15 лет.

Сегодня на позициях в Азербайджане боевое дежурство несут 9 зенитно-ракетных дивизионов С-125-2ТМ.

«Осы» же дорабатывались по программе 9К33-1Т «Oсa-1Т». За счет обновления до 80% приборов была повышена надежность комплекса. В состав его оборудования были дополнительно введены электронно-оптическая система, теплопеленгатор и лазерный дальномер. Автоматизировано боевое управление. В результате выросла помехозащищенность комплекса, его устойчивость к средствам радиоэлектронного противодействия.

При этом дальность поражения целей увеличилась с 10,3 до 12 км, высота поражения — с 5 до 7 км. Модернизированный ЗРК получил способность поражать воздушные цели, летящие со скоростью до 2 500 км/ч против 1 800 км/ч у базовой версии «Осы». Во время реальных стрельб ЗРК «Oсa-1Т» продемонстрировал способность уничтожать малогабаритные, а также изготовленные по стелс-технологиям летательные аппараты.

Некоторое время назад в специализированных СМИ появилась информация о поставках из Беларуси в Азербайджан нескольких батарей мобильных ЗРК ближней зоны Т38 «Стилет».

«Стилет» был создан на предприятии «Тетраэдр» на базе той же «Осы». Ракеты Т382 для него разработаны в киевском КБ «Луч». Системы управления комплекса выполнены на новой элементной базе, боевая машина в дополнение к РЛС оснащается системой электронно-оптического обнаружения.

Дальность поражения воздушных целей этим ЗРК в два раза больше, чем у «Осы-АКМ», — 20 км. Комплекс размещается на колесном шасси повышенной проходимости МЗКТ-69222Т (6x6). Насколько можно понять из комментариев, «Стилет» произвел впечатление на азербайджанских военных.

«Тетраэдр» — не единственная белорусская компания, участвующая в обновлении ПВО Азербайджана. 26 июня 2013 года на военном параде в Баку были продемонстрированы ЗРК «Бук-МБ», прошедшие капитальный ремонт и глубокую модернизацию в Беларуси по программе, разработчиком которой выступило предприятие «ОКБ ТСБ».

По данным разработчиков, в результате реновации вся устаревшая аппаратура ЗРК была заменена, комплекс целиком выполнен на новой элементной базе. Обновленные комплексы могут работать с любыми типами современных автоматизированных систем управления и цифровыми радиолокационными системами. Дальность обнаружения целей увеличилась на 30%, значительно выросла устойчивость ЗРК к активным и пассивным помехам.

«Бук-МБ» получил возможность стрелять не одной, а тремя типами одноступенчатых твердотопливных зенитных управляемых ракет, разработанных для этого ЗРК (9М38, 9М38М1, 9М317) в любом сочетании. В распоряжении ПВО Азербайджана сегодня два дивизиона «Буков-МБ».