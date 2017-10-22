Подписаться на уведомления
 

Карлос поставил все деньги на Азербайджан

Автор: Отдел информации 

Американец Мэнни Эйбелл победил в недавнем выпуске одной из самых популярных телеигр Jeopardy! (аналог на российском телевидении — «Своя игра»), получив всего один доллар в качестве награды. Он воспользовался азартом соперников, которые по иронии получат больше денег в качестве утешительного приза. Кроме того, ему предстоит заплатить с выигрыша налог.

По правилам Jeopardy!, участники должны зарабатывать деньги, правильно отвечая на вопросы из разных категорий знаний в течение трех раундов, а потом поставить часть накопленной суммы на свой ответ в финальном этапе.

Как это вышло? Карлос и Фрэн, соперники Мэнни, подошли к финальному раунду с равным количеством денег — у каждого оказалось 12 300 долларов. Они оба решили пойти ва-банк — иначе каждый рисковал бы остаться позади.

Финальной категорией оказалась «География Азии». Участникам предстояло назвать единственное азиатское государство, имеющее выходы и к Каспийскому морю, и к Персидскому заливу.

Мэнни, на счету которого перед началом финального раунда была всего 1 тысяча долларов, поставил все, кроме одного доллара, на вариант «Ирак» — и оказался неправ.

Карлос поставил все деньги на своем счету на ответ «Азербайджан», но тоже ошибся. Последняя участница, Фрэн, промахнулась с ответом еще сильнее, указав в качестве своего варианта Тибет (который не только не граничит ни с одним из морей, но и вообще не признан независимым государством).

Правильным ответом был сосед Азербайджана и Ирака — Иран. И Карлос, и Фрэн, оба потерявшие 12 300 долларов, остались позади Мэнни, сохранившего на счету единственный доллар.

4390 просмотров


Старости
Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке
Бакинский студент стал самым известным писателем в Центральной Америке
Наша погода
Сегодня 20° / 14°
23 Окт 17° / 10°
24 Окт 17° / 13°
25 Окт 19° / 14°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   2.0087 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Погиб азербайджанский солдат
Драка между полицией и сторонниками Саакашвили в центре Киева
«Усатая» Мона Лиза продана в Париже
Раненый Човдаров победил
Курдские боевики вошли в Лачин и Кельбаджар сенсационное заявление Гекселя Гюльбея
Синоптики предупреждают о нестабильной погоде
Ереван планировал дестабилизацию в Джавахетии
Минздрав занял оборону, но от прививок отказывается не наша эпидемия
Первый вице-премьер Украины осудил депутатов, нанесших удар в спину Азербайджана по следам наших выступлений
Убита девушка командира донецких сепаратистов Гиви
У инвалидов отнимают последнее: пенсии мнения и оценки
Испанский министр: «Мы восстановим порядок в Каталонии»
Сын Трампа показал отца в образе Супермена с бородой фото
Карлос поставил все деньги на Азербайджан
Азербайджан отвечает Армении ракетами Лукашенко только что
Израильский самолет опасно сблизился с российским лайнером
У берегов Латвии обнаружили российскую подлодку
Курды захватили крупнейшее месторождение нефти в Сирии
Вынужденная посадка самолета Астана – Баку обновлено 12:20
Каладзе стал мэром Тбилиси Официально
«Временные» политики не ухудшат отношения между Баку и Киевом реакция из Украины
Москва споткнулась в Курдистане актуальный комментарий
Навальный вышел на свободу
Саакашвили сообщил о депортации своих соратников в Грузию
Минобороны России сравнило Ракку с разбомбленным Дрезденом
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться