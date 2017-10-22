Карлос поставил все деньги на Азербайджан

Американец Мэнни Эйбелл победил в недавнем выпуске одной из самых популярных телеигр Jeopardy! (аналог на российском телевидении — «Своя игра»), получив всего один доллар в качестве награды. Он воспользовался азартом соперников, которые по иронии получат больше денег в качестве утешительного приза. Кроме того, ему предстоит заплатить с выигрыша налог.

По правилам Jeopardy!, участники должны зарабатывать деньги, правильно отвечая на вопросы из разных категорий знаний в течение трех раундов, а потом поставить часть накопленной суммы на свой ответ в финальном этапе.

Как это вышло? Карлос и Фрэн, соперники Мэнни, подошли к финальному раунду с равным количеством денег — у каждого оказалось 12 300 долларов. Они оба решили пойти ва-банк — иначе каждый рисковал бы остаться позади.

Финальной категорией оказалась «География Азии». Участникам предстояло назвать единственное азиатское государство, имеющее выходы и к Каспийскому морю, и к Персидскому заливу.

Мэнни, на счету которого перед началом финального раунда была всего 1 тысяча долларов, поставил все, кроме одного доллара, на вариант «Ирак» — и оказался неправ.

Карлос поставил все деньги на своем счету на ответ «Азербайджан», но тоже ошибся. Последняя участница, Фрэн, промахнулась с ответом еще сильнее, указав в качестве своего варианта Тибет (который не только не граничит ни с одним из морей, но и вообще не признан независимым государством).

Правильным ответом был сосед Азербайджана и Ирака — Иран. И Карлос, и Фрэн, оба потерявшие 12 300 долларов, остались позади Мэнни, сохранившего на счету единственный доллар.