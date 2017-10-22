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Сын Трампа показал отца в образе Супермена с бородой фото

 

Дональд Трамп-младший — старший сын президента США Дональда Трампа — показал своего отца в образе Супермена. Изображение он разместил на своей странице в Instagram.

На картинке глава государства с бородой одет в костюм супергероя, на груди у него красуется буква «Т» (Trump). Он будто бы изображен на обложке журнала Time, а надпись на ней гласит «Президент Трамп делает Америку великой снова».

Ряд пользователей отметили в комментариях, что главе государства идет борода, и ему стоит ее отрастить. В то же время некоторые юзеры призвали удалить запись, поскольку «это оскорбление Супермена и его фанатов».

В сентябре 2016 года во время предвыборной кампании в США на одном из рекламных экранов в центре Нью-Йорка показывали ролик, на котором тогда еще кандидат от республиканцев Дональд Трамп был изображен в облачении Супермена. Вместо буквы «S» (Superman) на костюме также была нарисована «Т».

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