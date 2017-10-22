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Испанский министр: «Мы восстановим порядок в Каталонии»

 

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что испанские власти хотят лишь «восстановить порядок» в Каталонии. Об этом он сказал в интервью ВВС, передает Reuters.

«Правительство Испании пытается — и довольно неохотно — восстановить правопорядок, восстановить конституцию, но также и права каталонцев», — сказал Дастис.

Глава испанского МИДа также выразил надежду, что жители Каталонии проигнорируют призывы местных властей.

«Мы собираемся установить власти, которые будут решать повседневные проблемы Каталонии, согласно каталонским законам и нормам. Я надеюсь, что все жители проигнорируют любые инструкции местных властей, потому что у них не будет права давать их», — добавил Дастис.

21 октября власти Испании приняли решение об отставке каталонского правительства.

Впоследствии глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал такие действия «атакой» на регион.

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