Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана приступили к обсуждению очередных изменений в Закон о пенсионном обеспечении граждан. Если прежние поправки касались трудовых пенсий, то теперь речь идет о пенсиях по инвалидности.

Согласно ныне действующему законодательству, пенсия по инвалидности назначается людям, трудовая деятельность которых невозможна или ограничена ввиду физических, психических или умственных отклонений. Однако в случае утверждения рассматриваемых поправок пенсии будут выплачиваться лишь тем инвалидам, которые нуждаются в социальной поддержке, а инвалиды, проживающие в хороших (нормальных, приемлемых социальных условиях – в оригинале на азербайджанском - yaxşı sosial vəziyyət) условиях, будут лишены права на социальную финансовую поддержку.

О том, что подразумевается под понятием «хорошие социальные условия», haqqin.az решил расспросить депутата Фазила Газанфароглу.

Депутат не нашел ничего лучше, как свалить бремя ответственности на Министерство труда и социальной защиты населения, заявив, что оно «еще не представило критерии по этому вопросу».

Удивительно, если это так, то что же тогда обсуждают депутаты, ведь это основополагающее условие назначения или лишение пенсии, которая для многих единственное средство существования? haqqin.az

Резко отрицательно высказался о таком нововведении в Закон о пенсионном обеспечении руководитель Общественного объединения инвалидов карабахской войны Этимад Асадов.

В Азербайджане уровень пенсий и без того низкий, считает он. Лишь имеющие статус военнослужащего инвалиды карабахской войны получают относительно высокую пенсию. Такие инвалиды войны I группы имеют пенсию в 600 манатов, II группы - 450 манатов, III группы - около 350 манатов. Этих сумм едва хватает на содержание семьи, а ведь инвалиды, как правило, вынуждены постоянно покупать себе лекарства.

Что же касается инвалидов карабахской войны, не имеющих статус военнослужащего, то они, если не в состоянии работать, вообще влачат жалкое существование на пенсию в размере от 50 до 120 манатов. А ведь они тоже защищали Родину, шли на фронт добровольцами.

«Мне кажется, что новые изменения в пенсионное законодательство предпринимаются с целью лишения большинства инвалидов пенсий вообще. Ведь отняли же у многих адресную помощь после изменений условий ее получения», - горько констатировал Э.Асадов.

С главой общественного объединения инвалидов войны согласен и специалист по трудовому праву Азер Гулиев.

«Изменения в пенсионном законодательстве могут отрицательно сказаться и на социальном положении трудовых инвалидов (Əmək əlilliy - имеются в виду получившие инвалидность вследствие травм на производстве и профзаболеваний - Ред.). Мало ли кого могут посчитать проживающим в «хороших условиях». Между тем такие инвалиды наряду с обычной пенсией по инвалидности получают одноразовую страховку и пособие от предприятия, где они стали инвалидами. Неужели теперь их всего этого лишат?» - удивляется юрист.